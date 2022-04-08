Зеленський: у Бородянці ще більше жертв російських окупантів, ніж у Бучі

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"Російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. Почались роботи з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - наголосив президент.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що окупанти активізуються на Донбасі й отримують нові сили з росії. Українська армія готова відбити наступ військ рф.