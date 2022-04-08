Зеленский: в Бородянке еще больше жертв российских оккупантов, чем в Буче

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"Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно. Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там значительно страшнее. Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные сделали в Мариуполе? Там почти на каждой улице - то, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - подчеркнул президент.

Напомним

Зеленский сообщил, что оккупанты на Донбассе активизируются и получают новые силы из россии. Украинская армия готова отразить наступление войск рф.