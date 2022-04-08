Зеленський: окупанти активізуються на Донбасі, ми аналізуємо кожен крок ворога та будемо жорстко відповідати

Цитата

"Збройні Сили України продовжують робити все для відбиття наступу російських військ на Донбасі. Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються й отримують нові сили з росії. Ми все це бачимо. Аналізуємо кожен крок ворога. І будемо відповідати. Жорстко", - сказав він.

Нагадаємо

Окупанти збирають тіла вбитих ними мирних жителей та можуть використати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.