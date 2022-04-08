Зеленський: окупанти активізуються на Донбасі, ми аналізуємо кожен крок ворога та будемо жорстко відповідати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що окупанти активізуються на Донбасі й отримують нові сили з росії. Українська армія готова відбити наступ військ рф, передає УНН.
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"Збройні Сили України продовжують робити все для відбиття наступу російських військ на Донбасі. Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються й отримують нові сили з росії. Ми все це бачимо. Аналізуємо кожен крок ворога. І будемо відповідати. Жорстко", - сказав він.
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Окупанти збирають тіла вбитих ними мирних жителей та можуть використати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.