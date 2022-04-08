Зеленский: оккупанты активизируются на Донбассе, мы анализируем каждый шаг врага и будем жестко отвечать

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"Вооруженные Силы Украины продолжают делать все для отражения наступления российских войск на Донбассе. Подразделения оккупантов на этом направлении активизируются и получают новые силы из россии. Мы все это видим. Анализируем каждый шаг врага. И будем отвечать. Жестко", - сказал он.

Напомним

Оккупанты собирают тела убитых ими мирных жителей и могут использовать в других местах согласно разработанных пропагандистских сценариев.