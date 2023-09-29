Растрата средств на строительстве метро на Виноградарь: в офисах Киевметростроя провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правоохранители провели обыски в офисах Киевметростроя, экспертного учреждения и подрядных организаций по делу о растрате средств на строительстве метро на Виноградарь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«Киевская городская прокуратура совместно с Нацполицией и ДВР НП Украины провели обыски в помещениях АО «Киевметрострой», подрядных организациях, экспертном учреждении, а также в жилищах лиц из-за растраты средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следственные действия проведены на основании постановлений суда в рамках производства, начатого по факту растраты средств, выделенных на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив «Виноградарь» в г. Киеве, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
«По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке. В настоящее время продолжается ее исследование», - информирует прокуратура.
Дополнение
В апреле этого года мэр Киева Виталий Кличко уверял, что работы по строительству метро на Виноградарь, которые остановили с началом полномасштабной войны, уже продолжены.