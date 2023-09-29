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Розтрата коштів на будівництві метро на Виноградар: в офісах Київметробуду провели обшуки

Розтрата коштів на будівництві метро на Виноградар: в офісах Київметробуду провели обшуки

Київ • УНН

 • 145463 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Правоохоронці провели обшуки в офісах Київметробуду, експертної установи та підрядних організацій у справі щодо розтрати коштів на будівництві метро на Виноградар. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

«Київська міська прокуратура спільно з Нацполіцією та ДСР НП України провели обшуки в приміщеннях АТ «Київметробуд», підрядних організаціях, експертній установі, а також в помешканнях осіб через розтрату коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом розтрати коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» у м. Києві, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

«За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. На теперішній час триває її дослідження», - інформує прокуратура.

Доповнення

В квітні цього року мер Києва Віталій Кличко запевняв, що роботи з будівництва метро на Виноградар, які зупинили з початком повномасштабної війни, уже продовжені.

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