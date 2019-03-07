Растрата 13 млн грн ГП "Авиакон": завершено досудебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Трем лицам, подозреваемым в нанесении более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", что входит в состав концерна "Укроборонпром" (далее - ГП "Авиакон"), сообщается о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, речь идет о бывшем директоре ГП “Авиакон” и его экс-заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением”).
Как установили сыщики, в марте 2014 года должностные лица “ГП ”Авиакон“ заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. Впоследствии, с ведома руководства ГП „Авиакон“, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше — 144 тыс. долл., сообщили в НАБУ.
"По схожей схеме в мае того же года "ГП "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. (против 1,02 млн долл., за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).
В результате таких действий ГП „Авиакон“, по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции”, - говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что 21 ноября 2018 года бывшему директору ГП “Авиакон”, его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщено о подозрении.
Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.
Напомним, прежнее руководство “Авиакона” подозревают в растрате 13 млн грн.