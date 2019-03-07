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Розтрата 13 млн грн ДП “Авіакон”: завершено досудове розслідування

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Трьом особам, підозрюваним у завданні понад 13 млн грн збитків державному підприємству “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, що входить до складу концерну “Укроборонпром” (далі — ДП “Авіакон”), повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, йдеться про колишнього директора ДП “Авіакон” та його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”).

Як встановили детективи, в березні 2014 року службові особи “ДП “Авіакон” уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах, договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тис. дол. Згодом, із відома керівництва ДП “Авіакон”, Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою — 144 тис. дол., повідомили у НАБУ.

"За схожою схемою в травні того ж року “ДП “Авіакон” та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн дол. (проти 1,02 млн дол., за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузинського виробника).

Внаслідок таких дій ДП “Авіакон”, за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що 21 листопада 2018 року колишньому директору ДП “Авіакон”, його екс-заступнику, а також комерційному директору приватної компанії офшорної юрисдикції повідомлено про підозру.

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у 2016 році.

Нагадаємо, колишнє керівництво "Авіакону" підозрюють у розтраті 13 млн грн.

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