Розтрата 13 млн грн ДП “Авіакон”: завершено досудове розслідування

КИЇВ. 7 березня. УНН. Трьом особам, підозрюваним у завданні понад 13 млн грн збитків державному підприємству “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, що входить до складу концерну “Укроборонпром” (далі — ДП “Авіакон”), повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.