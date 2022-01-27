Расстрел в Днепре: отстранено командование полка Нацгвардии

КИЕВ. 27 января. УНН. Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, который сегодня подал вотставку, отстранил от исполнения обязанностей командование полка Нацгвардии в Днепре, военнослужащий которого подозревается в стрельбе на территории завода Южмаш, где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Об этом Балан рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.