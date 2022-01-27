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Розстріл у Дніпрі: ДБР завело ще одну справу - через недбалість керівництва Нацгвардії

Розстріл у Дніпрі: ДБР завело ще одну справу - через недбалість керівництва Нацгвардії

Київ • УНН

 • 14250 перегляди

КИЇВ. 27 января. УНН. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.

Цитата:

“ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому”, — заявив директор ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба.

Деталі

Він наголосив, що службові особи Головного управління Національної гвардії України “в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади”, а також “забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії України”, зазначили в пресслужбі.

"Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі", - вказали у бюро.

Повідомляється, що попередня кваліфікація злочину — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.

Українські Національні Новини

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