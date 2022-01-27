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Розстріл у Дніпрі: відсторонено командування полку Нацгвардії

Розстріл у Дніпрі: відсторонено командування полку Нацгвардії

Київ • УНН

 • 29926 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Командувач Національної гвардії України Микола Балан, який сьогодні подав у відставку, відсторонив від виконання обов'язків командування полку Нацгвардії у Дніпрі, військовослужбовець якого підозрюється в стрілянині на території заводу Південмаш, де загинуло п'ятеро людей та п'ятеро отримали поранення. Про це Балан розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Мною було прийнято рішення на період розслідування усунути від виконання обов’язків командира та двох заступників. Конкретно — це перший заступник, начальник штабу, який відповідає за службу і заступника командира полку по роботі з особовим складом, який відповідає за морально-психологічний стан у полку”, — розповів Балан.

Додамо

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

Окрім того, прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

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