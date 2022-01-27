Расстрел в Днепре: нацгвардеец служил три месяца, в группу усиленного психологического внимания не входил

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“Перед тем, как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения или состояния здоровья, или морально-психологического состояния. Этого не было, он не входил в группу усиленного психологического внимания, и, как сообщают в военной части, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять”, — сказал собеседник УНН.

На вопрос о том, были ли у мужчины ранее конфликты, отметил, что сейчас все обстоятельства выясняются.

“Однако информация, что там были какие-то конфликты или иные ситуации на момент того, как он заступал в караул, не было”, — отметил Музычук.

Детали

Со слов спикера НГУ, мужчина был призван осенью этого года и в октябре уже был на службе, то есть три месяца.

Музычук подтвердил, что парень был задействован в охрану "Южмаша" и прошел необходимую подготовку.

“Одна из задач НГУ и ее подразделений — охрана таких важных предприятий, как "Южмаш", и для этого туда ежедневно выделяется личный состав караула, в который входил этот военнослужащий. Для того, чтобы он заступал в караул, есть целый этап введения службы, подготовки, изучения руководящих документов, обязанностей и прочее — он все это прошел”, — сказал он.

Относительно состояния пяти пострадавших в результате стрельбы, он сообщил, что у большинства из них ранения конечностей, им оказывается необходимая помощь.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции.