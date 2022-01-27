Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць служив три місяці, до групи посиленої психологічної уваги не входив
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Підозрюваний у розстрілі п'яти нацгвардійців у Дніпрі не входив до групи посиленої психологічної уваги. Він був задіяний до охорони "Південмашу" і пройшов необхідну підготовку. Про це УНН розповів спікер Національної гвардії Руслан Музичук.
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“Перед тим, як заступати на варту, нацгвардійці проходять спілкування з психологом, з медичними працівниками на предмет того, щоб виявити порушення чи стану здоров’я, чи морально-психологічного стану. Цього не було, він не входив до групи посиленої психологічної уваги, і, як повідомляють у військовій частині, не спостерігалось інших факторів, які могли б на це впливати”, — сказав співрозмовник УНН.
На запитання про те, чи були у чоловіка раніше конфлікти, зазначив, що наразі всі обставини з’ясовуються.
“Проте інформація, що там були якісь конфлікти чи інші ситуації на момент того, як він заступав в караул, не було”, — зазначив Музичук.
Деталі
Зі слів спікера НГУ, чоловік був призваний восени цього року і в жовтні вже був на службі, тобто три місяці.
Музичук підтвердив, що хлопець був задіяний до охорони "Південмашу" і пройшов необхідну підготовку.
“Одна з задач НГУ і її підрозділів — охорона таких важливих підприємств, як "Південмаш", і для цього туди щоденно виділяється особовий склад варти, до якої входив цей військовослужбовець. Для того, щоб він заступав у варту, є цілий етап введення служби, підготовки, вивчення керівних документів, обов’язків тощо — він усе це пройшов”, — сказав він
Щодо стану п’яти постраждалих внаслідок стрілянини, він повідомив, що у більшості з них поранення кінцівок, їм надається необхідна допомога.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.