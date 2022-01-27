Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць служив три місяці, до групи посиленої психологічної уваги не входив

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 25795 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 96824 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 166134 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 162252 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 187727 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 185096 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144478 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151074 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171999 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182438 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 132802 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 110909 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146167 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83005 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 34861 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 428329 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 287490 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 352393 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 466235 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 712789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83005 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146169 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117858 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153643 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177368 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць служив три місяці, до групи посиленої психологічної уваги не входив

Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць служив три місяці, до групи посиленої психологічної уваги не входив

Київ • УНН

 • 342425 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Підозрюваний у розстрілі п'яти нацгвардійців у Дніпрі не входив до групи посиленої психологічної уваги. Він був задіяний до охорони "Південмашу" і пройшов необхідну підготовку. Про це УНН розповів спікер Національної гвардії Руслан Музичук.

Цитата:

“Перед тим, як заступати на варту, нацгвардійці проходять спілкування з психологом, з медичними працівниками на предмет того, щоб виявити порушення чи стану здоров’я, чи морально-психологічного стану. Цього не було, він не входив до групи посиленої психологічної уваги, і, як повідомляють у військовій частині, не спостерігалось інших факторів, які могли б на це впливати”, — сказав співрозмовник УНН.

На запитання про те, чи були у чоловіка раніше конфлікти, зазначив, що наразі всі обставини з’ясовуються.

“Проте інформація, що там були якісь конфлікти чи інші ситуації на момент того, як він заступав в караул, не було”, — зазначив Музичук.

Деталі

Зі слів спікера НГУ, чоловік був призваний восени цього року і в жовтні вже був на службі, тобто три місяці.

Музичук підтвердив, що хлопець був задіяний до охорони "Південмашу" і пройшов необхідну підготовку.

“Одна з задач НГУ і її підрозділів — охорона таких важливих підприємств, як "Південмаш", і для цього туди щоденно виділяється особовий склад варти, до якої входив цей військовослужбовець. Для того, щоб він заступав у варту, є цілий етап введення служби, підготовки, вивчення керівних документів, обов’язків тощо — він усе це пройшов”, — сказав він

Щодо стану п’яти постраждалих внаслідок стрілянини, він повідомив, що у більшості з них поранення кінцівок, їм надається необхідна допомога.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99