Расследование дела об убийстве трех инкассаторов в Черниговской области завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух жителей Черниговской области, подозреваемых в умышленном убийстве в октябре 2015 года работников ПАО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает прокуратура Черниговской области, передает УНН.
"Следствием установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, с целью завладения средствами банковского учреждения осуществили умышленное убийство 3 работников банка при разбойном нападении на инкассаторский автомобиль, который в дальнейшем уничтожили путем поджога", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате указанных преступных действий обвиняемые завладели средствами банковского учреждения на общую сумму более 14,5 млн грн.
Органом предварительного расследования действия одного из обвиняемых квалифицированы по п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 (разбой), второго - по п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 194 (уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
Как отметили в прокуратуре, в ходе следствия к одному из обвиняемых, который был задержан на территории Российской Федерации, применена процедура экстрадиции в Украину для привлечения его к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых уголовных правонарушений.
Согласно постановлениям суда злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 23 октября 2015 года в районе села Скоринец Черниговской области в результате нападения на инкассаторский автомобиль погибли трое инкассаторов. Было похищено около 10 млн гривен, 150 тысяч долларов и 30 тысяч евро.