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Розслідування справи про вбивство трьох інкасаторів на Чернігівщині завершено

Розслідування справи про вбивство трьох інкасаторів на Чернігівщині завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох жителів Чернігівщини, підозрюваних в умисному вбивстві у жовтні 2015 року працівників ПАТ КБ "ПриватБанк". Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області, передає УНН.

"Слідством встановлено, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами банківської установи здійснили умисне вбивство 3 працівників банку під час розбійного нападу на інкасаторський автомобіль, який у подальшому знищили шляхом підпалу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок вказаних злочинних дій обвинувачені заволоділи коштами банківської установи на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Органом досудового розслідування дії одного із обвинувачених кваліфіковано за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (розбій), іншого – за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 194 (знищення майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у прокуратурі, під час слідства до одного з обвинувачених, якого було затримано на території Російської Федерації, застосовано процедуру екстрадиції до України для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Згідно ухвал суду зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 жовтня 2015 року в районі села Скоринець Чернігівської області внаслідок нападу на інкасаторський автомобіль загинули троє інкасаторів. Було викрадено близько 10 мільйонів гривень, 150 тисяч доларів і 30 тисяч євро.

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