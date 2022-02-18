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Рассчитан на 380 человек: в сети показали временный лагерь в РФ для "беженцев" с оккупированного Донбасса

Рассчитан на 380 человек: в сети показали временный лагерь в РФ для "беженцев" с оккупированного Донбасса

Киев • УНН

 • 29598 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Telegram-каналах распространили видео с якобы первого временного лагеря в РФ для "беженцев" с оккупированного Донбасса, передает УНН.

Детали

В Telegram-канале Baza показали, какой вид имеет первый временный лагерь, развернутый для беженцев с оккупированного Донбасса. Он рассчитан на 380 человек.

"Осталось разместить лишь 699 620 беженцев", - отметили в сообщении.

По данным российских СМИ, в Ростовскую область начали прибывать украинцы из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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Что было раньше

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил об организации с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

“... призываю жителей..., не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Он также призвал "мужчин, готовых взять оружие, защищать республику".

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

"Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий из обороны.

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