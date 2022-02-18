"Евакуація" з окупованого Донбасу: Путін доручив видати "біженцям" по 10 тисяч рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати області екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з "непередбаченим великим напливом біженців". Про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков, передпає УНН із посиланням на ТАСС.
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"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу", - сказав представник Кремля.
"Також президент РФ доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу, в 10 тис. рублів", - додав прес-секретар.
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Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про організацію з 18 лютого масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію.
Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.
“... закликаю мешканців..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.
Він також закликав "чоловіків, готових взяти зброю, захищати республіку".
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
"Звертаюся до жителів Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито ховаються за стінами вашими, ті, хто начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він.
У той же час глава Міністерства оборони підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій з оборони.