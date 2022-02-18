"Эвакуация" из оккупированного Донбасса: Путин поручил выдать "беженцам" по 10 тысяч рублей

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"Путин переговорил по телефону с главой МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал представитель Кремля.

"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому беженцу, который прибывает в область из Донбасса, в 10 тыс. рублей", - добавил пресс-секретарь.

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Ранее

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил об организации по 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

“... призываю жителей..., не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Он также призвал "мужчин, готовых взять оружие, защищать республику".

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

"Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий из обороны.