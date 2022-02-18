Розрахований на 380 людей: у мережі показали тимчасовий табір у РФ для "біженців" з окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Telegram-каналах поширили відео з нібито першого тимчасового табору у РФ для "біженців" з окупованого Донбасу, передає УНН.
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У Telegram-каналі Baza показали, який вигляд має перший тимчасовий табір, розгорнутий для біженців із окупованого Донбасу. Він розрахований на 380 людей.
"Залишилося розмістити лише 699 620 біженців", - зазначили у повідомленні.
За даними російських ЗМІ, у Ростовську область почали прибувати українці з окупованих Донецької та Луганської областей.
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Що було раніше
Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про організацію з 18 лютого масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію.
Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.
“... закликаю мешканців..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.
Він також закликав "чоловіків, готових взяти зброю, захищати республіку".
Раніше
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
"Звертаюся до жителів Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито ховаються за стінами вашими, ті, хто начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він.
У той же час глава Міністерства оборони підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій з оборони.