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Розрахований на 380 людей: у мережі показали тимчасовий табір у РФ для "біженців" з окупованого Донбасу

Розрахований на 380 людей: у мережі показали тимчасовий табір у РФ для "біженців" з окупованого Донбасу

Київ • УНН

 • 29603 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Telegram-каналах поширили відео з нібито першого тимчасового табору у РФ для "біженців" з окупованого Донбасу, передає УНН.

Деталі

У Telegram-каналі Baza показали, який вигляд має перший тимчасовий табір, розгорнутий для біженців із окупованого Донбасу. Він розрахований на 380 людей.

"Залишилося розмістити лише 699 620 біженців", - зазначили у повідомленні.

За даними російських ЗМІ, у Ростовську область почали прибувати українці з окупованих Донецької та Луганської областей.

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Що було раніше

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про організацію з 18 лютого масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію.

Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

“... закликаю мешканців..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.

Він також закликав "чоловіків, готових взяти зброю, захищати республіку".

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

"Звертаюся до жителів Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито ховаються за стінами вашими, ті, хто начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він.

У той же час глава Міністерства оборони підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій з оборони.

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