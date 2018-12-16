Начато новое расследование против бывшего сотрудника администрации Макрона

По итогам допроса 29 ноября против Беналля были выдвинуты обвинения во “вмешательстве в работу правоохранительных органов” и “умышленном насилии в составе группы лиц, приведшем к общей нетрудоспособности (потерпевшего) на восемь дней”. Согласно новым данным, Беналль самовольно “принял участие в задержании” человека в районе Сада растений. По словам экс-работника президентской администрации, он погнался за участником демонстрации “из чувства гражданского долга”, увидев, как тот якобы бросил камень в сотрудника полиции. Газета отмечает, что эти события произошли до запечатленного на распространенном в СМИ видео эпизода на площади Контрэскарп.

В июле этого года в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии “Республика на марше” Венсан Краз избивают двух человек на парижской площади Контрэскарп (Латинский квартал) в ходе первомайской демонстрации. Беналля после этого инцидента был отстранен администрацией Елисейского дворца от должности на две недели. Затем, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения.

Как сообщал УНН, летом СМИ узнали о планах Макрона изменить свой аппарат через советника.