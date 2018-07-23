ЗМІ дізналися про плани Макрона змінити свій апарат через радника

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон, визнавши невдалим те, як керівництво країни впоралося зі скандалом з його радником Александром Беналля, вирішив реорганізувати свій президентський апарат. Про це Europe 1 розповіли джерела, близькі до Єлисейського палацу, повідомляє УНН.

Історія з Беналля почалася після того, як 19 липня газета Le Monde опублікувала відеозапис, на якому, за її даними, був зафіксований заступник керівника апарату президента Франції Олександр Беналла.

Після події Макрон, як вказує Reuters, зіткнувся зі шквалом різкої критики, яка в такій кількості не обрушувалася на нього з моменту його приходу до влади більше року тому. Беналля, який займав в апараті політика посаду начальника відділу особистої безпеки президента, Макрон звільнив 20 липня. Однак французи продовжили критикувати політика за те, що він не зробив цього раніше.

У неділю, 22 липня, Макрон, за словами співрозмовника агентства, зустрівся з кількома членами свого уряду, щоб обговорити ситуацію, що склалася. “Президент, — як зазначило джерело, — сказав, що поведінка Александра Беналла 1 травня було неприйнятною, шокуючою, і що він не міг допустити, щоб хтось із його оточення міг бути поза законом”. Це, як зазначив співрозмовник Reuters, були перші коментарі Макрона по цьому провадженню.

Тепер президент Франції, за інформацією джерела агентства, визнавши всі невдачі Єлисейського палацу щодо цієї ситуації, попросив свого генерального секретаря Алексіса Колера попрацювати над реорганізацією апарату, щоб запобігти подібним випадкам, сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, двом колишнім співробітникам Макрона пред’явили звинувачення в зв’язку з побиттям маніфестантів.

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