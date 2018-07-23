СМИ узнали о планах Макрона изменить свой аппарат через советника

История с Беналлем началась после того, как 19 июля газета Le Monde опубликовала видеозапись, на которой, по ее данным, был запечатлен замруководителя аппарата президента Франции Александр Беналля.

После произошедшего Макрон, как указывает Reuters, столкнулся со шквалом резкой критики, которая в таком количестве не обрушивалась на него с момента его прихода ко власти более года назад. Беналля, который занимал в аппарате политика должность начальника отдела личной безопасности президента​, Макрон уволил 20 июля. Однако французы продолжили критиковать политика за то, что он не сделал этого раньше.

В воскресенье, 22 июля, Макрон, по словам собеседника агентства, встретился с несколькими членами своего правительства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.​ “Президент, — как указал источник, — сказал, что поведение ​Александра Беналля 1 мая было неприемлемым, шокирующим, и что он не мог допустить, чтобы кто-то из его окружения мог быть вне закона”. Это, как указал собеседник Reuters, были первые комментарии Макрона по этому производству.

Теперь президент Франции, по информации источника агентства, признав все неудачи Елисейского дворца относительно этой ситуации, попросил своего генерального секретаря Алексиса Колера поработать над реорганизацией аппарата, чтобы предотвратить подобные случаи, сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинение в связи с избиением манифестантов.