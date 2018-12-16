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Розпочато нове розслідування проти колишнього співробітника адміністрації Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Французькі слідчі почали нову перевірку стосовно колишнього співробітника президентської адміністрації Александра Беналля. Як повідомляє в неділю газета Le Parisien, його звинувачують ще в одному епізоді побиття учасників маніфестацій 1 травня в Парижі, передає УНН.

Розпочато нове розслідування проти колишнього співробітника адміністрації Макрона

За підсумками допиту 29 листопада проти Беналля були висунуті звинувачення у “втручанні в роботу правоохоронних органів” і “умисному насильство в складі групи осіб, що привело до загальної непрацездатності (потерпілого) на вісім днів”. Згідно з новими даними, Беналля самовільно “взяв участь в затриманні” людини в районі Саду рослин. За словами екс-працівника президентської адміністрації, він погнався за учасником демонстрації “з почуття громадянського обов’язку”, побачивши, як той нібито кинув камінь в співробітника поліції. Газета зазначає, що ці події відбулися до зображеного на поширеному в ЗМІ відео епізоду на площі Контрескарп.

У липні цього року в розпорядженні французьких телеканалів виявився відеоролик, на якому видно, як співробітник Єлисейського палацу Александр Беналля і співробітник апарату правлячої партії “Республіка на марші” Венсан Краз б’ють двох осіб на паризькій площі Контрескарп (Латинський квартал) в ході першотравневої демонстрації. Беналля після цього інциденту був відсторонений адміністрацією Єлисейського палацу з посади на два тижні. Потім, коли з’ясувалося, що він незаконно отримав від офіцерів поліції службову відеозапис інциденту, проти нього було розпочато процедуру звільнення.

Як повідомляв УНН, влітку ЗМІ дізналися про плани Макрона змінити свій апарат через радника.

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