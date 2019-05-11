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Началась активная фаза спецоперации "Кордон"

Началась активная фаза спецоперации "Кордон"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Началась активная фаза проведения совместной специальной операции "Кордон-2019". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрация Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ объяснили, что операция ежегодно проводится с целью эффективного предотвращения правонарушений на границе. Мероприятия в ее рамках дают значительное снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе и помогают выявлять правонарушителей на подступах к ней.

С 23 апреля продолжался подготовительный этап проведения операции, во время которого была уточнено взаимодействие между всеми правоохранительными, взаимодействующими органами и пограничными службами сопредельных стран. С 10 мая, началась активная фаза ее проведения, которая будет проходить по 30 ноября 2019 года.

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"В рамках операции будут проводиться мероприятия по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров, контрабанды наркотических средств, оружия и т.д.", - сообщили в ведомстве.

Мероприятия Государственная пограничная служба будет проводить во взаимодействии с НПУ, ГМС, НГУ, СБУ, ВС ВСУ, ГФС, Государственной авиационной службой, Министерством образования и науки Украины, Украерорухом и АО "Укрзализныця".

Проведение запланировано в 15 приграничных областях (кроме района проведения операции Объединенных сил) и Киеве. Будут привлекаться как силы и средства всех региональных управлений (кроме Донецко-Луганского РУ), ОКПП "Киев", резервы председателя Государственной пограничной службы Украины, правоохранительных и взаимодействующих органов Украины, так и пограничных ведомств сопредельных государств (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Республики Молдова, международных организаций (Европейское агентство "FRONTEX" - по управлению оперативной сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза), Миссия Европейского Союза "EUBAM" (по предоставлению приграничной помощи Украине и Молдове).

"В ходе операции предполагается проведение внезапных действий резервов на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, применение общих межведомственных мобильных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска.

Планируется проводить воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации, совместные с представителями взаимодействующих структур проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов, движущихся к границе, мест накопления контрабандных товаров и грузов и т.п., а также совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морской и речных участков и т.д.", - пояснили в ГПСУ, как действовать в ра ках спецоперации.

В прошлом году в рамках проведения операции "Кордон-2018" был задержан 540 нелегальных мигрантов, 18 400 человек - за нарушение государственной границы и 4750 человек - за нарушение пограничного режима.

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