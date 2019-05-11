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Розпочалася активна фаза спецоперації “Кордон”

Розпочалася активна фаза спецоперації “Кордон”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Розпочалася активна фаза проведення спільної спеціальної операції “Кордон-2019”. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрація Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ пояснили, що операція щорічно проводиться з метою ефективного запобігання правопорушенням на кордоні. Заходи в її рамках дають значне зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні та допомагають виявляти правопорушників на підступах до нього.

З 23 квітня тривав підготовчий етап проведення операції, під час якого була уточнена взаємодія між усіма правоохоронними, взаємодіючими органами та прикордонними службами суміжних країн. З 10 травня, розпочалася активна фаза її проведення, яка буде проходити по 30 листопада 2019 року.

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“В рамках операції проводитимуться заходи із протидії загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів, зброї тощо”, — повідомили у відомстві.

Заходи Державна прикордонна служба проводитиме у взаємодії із НПУ, ДМС, НГУ, СБУ, ПС ЗСУ, ДФС, Державною авіаційною службою, Міністерством освіти і науки України, Украерорухом та АТ “Укрзалізниця”. Проведення заплановано у 15 прикордонних областях (крім району проведення операції Об’єднаних сил) та м. Київ. Залучатимуться як сили та засоби всіх регіональних управлінь (окрім Донецько-Луганського РУ), ОКПП “Київ”, резерви Голови Державної прикордонної служби України, правоохоронних та взаємодіючих органів України, так і прикордонних відомств суміжних держав (Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорщини, Румунії, Республіки Молдова, міжнародних організацій (Європейське агентство “FRONTEX” — з питань управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу), Місія Європейського Союзу “EUBAM” (з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові).

“В ході операції передбачається проведення раптових дій резервів на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, застосування спільних міжвідомчих мобільних груп на шляхах руху правопорушників та в пунктах пропуску.

Планується проводити повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної (в тому числі безпілотної) авіації, спільні із представниками взаємодіючих структур перевірки суб’єктів авіаційної діяльності поза межами контрольованих прикордонних районів, поїздів, які рухаються до кордону, місць накопичення контрабандних товарів та вантажів тощо, а також спільні заходи з охорони кордону із колегами суміжних країн, патрулювання морської та річкових ділянок тощо”, — пояснили у ДПСУ, як саме діятимуть в рамках спецоперації.

Нагадаємо, минулого року в рамках проведення операції “Кордон-2018” було затримано 540 нелегальних мігрантів, 18,4 тисяч осіб — за порушення державного кордону та 4750 осіб — за порушення прикордонного режиму.

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