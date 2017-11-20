Раскрытие первых убийств на Майдане продвигается сложнее всего - Горбатюк

"Наверное, (сложнее всего расследуются-ред) первые убийства — Нигояна и Жизневского, они фактически не раскрыты, также не установлены непосредственные исполнители по нескольким ночным убийствам 18 февраля во время штурма Майдана“, — сказал С.Горбатюк.

По второму случаю, мы в своём подозрении обвиняем тех, кто отдал приказ проводить “антитеррористическую операцию” против Майдана. Никаких оснований проводить эту операцию не было. Но вот по конкретным убийствам в ту ночь гораздо сложнее - нет видео или оно некачественное из-за отсутствия освещения, мало свидетелей и т. д.

По словам С.Горбатюка, есть другая группа преступлений, относящихся к очевидным событиям: задержаниям, арестам, избранию меры пресечения и т. д.

“Мы знаем, кто и когда это делал, есть соответствующие документы, подписи и пр. В то же время нам приходится проводить длительные допросы, очные ставки, другие следственные действия, чтобы доказать, что было „привлечение к ответственности заведомо невиновного человека“, то есть майдановца, или "вынесение заведомо неправосудных решений". Нам надо доказать, что всё это делалось „заведомо“, это не так просто и быстро”, — отметил С.Горбатюк.

Напомним, в ГПУ обвинили МВД в отсутствии помощи в расследовании преступлений против Майдана.