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Розкриття перших вбивств на Майдані просувається найскладніше - Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Розкриття вбивств активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського, а також ряд вбивств, скоєних вночі 18 лютого 2014 року, просувається найскладніше. Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

"Напевно, (найскладніше розслідуються-ред) перші вбивства - Нігояна Сергія і Жизнєвського Михайла, вони фактично не розкриті, також не встановлені безпосередні виконавці з кількох нічних вбивств 18 лютого під час штурму Майдану", - сказав С.Горбатюк.

За другим випадком, ми в своїх підозрах звинувачуємо тих, хто віддав наказ проводити "антитерористичну операцію" проти Майдану. Ніяких підстав проводити цю операцію не було. Але ось по конкретним вбивств в ту ніч набагато складніше - немає відео або воно неякісне через відсутність освітлення, мало свідків і т. д.

За словами Горбатюка, є інша група злочинів, що відносяться до очевидних подій: затримань, арештів, обрання запобіжного заходу і т. Д.

"Ми знаємо, хто і коли це робив, є відповідні документи, підписи тощо. У той же час нам доводиться проводити тривалі допити, очні ставки, інші слідчі дії, щоб довести, що було "залучення до відповідальності завідомо невинну людину", то є майданівці, або "винесення завідомо неправосудних рішень". Нам треба довести, що все це робилося "свідомо", це не так просто і швидко", - зазначив С.Горбатюк.

Нагадаємо, в ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану.

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