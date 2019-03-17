Хищение в "оборонке": 87 страниц дела касаются двух народных депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Основная часть переписки в 87 страницах, Генеральная прокуратура весной 2017 года передала в Национальный антикоррупционного бюро, что касается расследований противоправной деятельности компаний, принадлежащих двум народным депутатам. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.
"Основная часть переписки в этих 87 страницах касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам. Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м газа и одного из эпизодов завладения средствами "Укрзализныци", - сообщили в ведомстве.
В первом случае к уголовной ответственности привлекаются служащие и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", получателями доходов, которых два народных депутата, к слову, одним из них является председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.
"Сейчас досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего ее направят в суд. Установленная сумма убытков - 1,4 млрд грн. По этим производствам наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам и использовались для совершения преступления их подчиненными. А ТЭЦ переданы в управление АРМА", - отметили в НАБУ.
Что касается второго уголовного производства, то (по фактам завладения средствами "Укрзализныци") дело в отношении двух лиц направлено в суд.
По этим двум уголовным производствами привлечены к ответственности 15 человек. А общая сумма убытков из-за коррупции составляла 1,5 миллиардов гривен.
Как сообщал УНН, НАПК хочет объяснений от двух нардепов и фигуранта дела хищений в "оборонке".