Розкрадання в “оборонці”: 87 сторінок справи стосуються двох народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Основна частина листувань у 87 сторінках, які Генеральна прокуратура навесні 2017 року передала до Національного антикорупційного бюро, стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, які належать двом народним депутатам. Про це повідомили у прес-службі НАБУ, передає УНН.
“Основна частина листувань у цих 87 сторінках стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам. Йдеться про факти заволодіння 300 млн куб. м газу та одного з епізодів заволодіння коштами “Укрзалізниці”, — повідомили у відомстві.
У першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службовці та неформальні куратори ТОВ “Енергія-Новий Розділ” і ТОВ “Енергія-Новояворівськ”, одержувачами прибутків, яких є два народні депутати, до слова, одним з них є голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту.
“Наразі досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Встановлена сума збитків — 1,4 млрд грн. За цим провадженням накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам та використовувалися для вчинення злочину їхніми підлеглими. А ТЕЦ передані в управління АРМА”, — зазначили у НАБУ.
Щодо другого кримінального провадження, то (за фактами заволодіння коштами “Укрзалізниці”) справа стосовно двох осіб направлена до суду.
За цими двома кримінальними провадженнями притягнуто до відповідальності 15 людей. А загальна сума збитків через корупцію становила 1,5 мільярдів гривень.
Як повідомляв УНН, НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в “оборонці”.