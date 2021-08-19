Хищение в Институте земельных отношений: убытки составили 33 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Должностные лица КП Киевский институт земельных отношений ненадлежащим образом выполняли служебные обязанности. Об этом Киевская городская прокуратура сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как сообщается, коммунальное предприятие “Киевский институт земельных отношений” заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен. Директор общества, осознавая, что стоимость товаров завышена, поставил коммунальному предприятию оборудование и программное обеспечение. Должностные лица КП “Киевский институт земельных отношений”, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акта приема-передачи и провели расчет с продавцом.
Правоохранители добавляют, что согласно заключению эксперта установлено завышение стоимости поставленного товара и программного обеспечения на почти 33 млн гривен.
Сейчас проходят следственные действия с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.
Цитата
“Соломенская окружная прокуратура совместно с СО Соломенского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождения Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве Департамента киберполиции НПУ проводит следственные действия в помещениях частного предприятия в рамках производства по факту хищения средств местного бюджета, выделенных коммунальным предприятием „Киевский институт земельных отношений“ на закупку программного обеспечения и оборудования”, — сказано в сообщении.
Добавим
По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия “Киевский институт земельных отношений”, которое является заказчиком указанных работ.
Напомним
Столичные правоохранители устроили обыски в Департаменте образования КГГА — за нецелевое использование средств столичного бюджета и возможного их присвоения.