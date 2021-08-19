Розкрадання в Інституті земельних відносин: збитки сягнули 33 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Посадові особи КП Київський інститут земельних відносин неналежним чином виконували службові обов’язки. Про це Київська міська прокуратура повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, комунальне підприємство “Київський інститут земельних відносин” уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн гривень. Директор товариства, усвідомлюючи, що вартість товарів завищена, поставив комунальному підприємству обладнання та програмне забезпечення. Посадові особи КП “Київський інститут земельних відносин”, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, прийняли товар згідно акту прийому-передачі та провели розрахунок з продавцем.

Правоохоронці додають, що згідно висновку експерта встановлено завищення вартості поставленого товару та програмного забезпечення на майже 33 млн гривень.

Наразі відбуваються слідчі дії з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Цитата

“Солом’янська окружна прокуратура спільно з СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ проводить слідчі дії у приміщеннях приватного підприємства в межах провадження за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених комунальним підприємством „Київський інститут земельних відносин“ на закупівлю програмного забезпечення та обладнання,” — сказано у повідомленні.

Додамо

За результатами проведення слідчих дій буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної компанії та комунального підприємства “Київський інститут земельних відносин”, яке є замовником вказаних робіт.

Нагадаємо

Столичні правоохоронці влаштували обшуки у Департаменті освіти КМДА — через нецільове використання коштів столичного бюджету і можливого їх привласнення.

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