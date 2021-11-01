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Хищение 60 млн грн на ремонте Днестровской ГАЭС: в Киеве провели очередные обыски

Киев • УНН

 • 15571 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Из-за масштабных финансовых махинаций во время строительных работ на Днестровской ГАЭС в служебных помещениях Укргидроэнерго и Укргидроэнергострой провели обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевской городской прокуратуры.

Хищение 60 млн грн на ремонте Днестровской ГАЭС: в Киеве провели очередные обыски

Детали

По данным следствия, в течение 2020 года между Укргидроэнерго, Консорциумом “НПО “Укргидроэнергострой” и рядом подрядных организаций были заключены договоры на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными к предприятиям-заказчикам, заносили недостоверные сведения в официальные документы об объемах осуществленных работ и их стоимости. В частности, внесли работы, которые фактически не выполняли.

Кроме того, для вывода средств в “теневой оборот” заключали мнимые сделки на выполнение работ и оказание услуг с фиктивными фирмами.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 млн грн.

Добавим

Сегодня, 1 ноября, правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений упомянутых предприятий и изъяли: первичную бухгалтерскую документацию, договоры, “черновые” записи и другие документы.

Также для установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.

Уголовное производство расследуют по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет расследование для установления всех причастных к махинациям.

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