Розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС: у Києві провели чергові обшуки

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54613 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 101001 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 88331 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 97719 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 74048 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 67440 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 146623 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85975 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 248016 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107873 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
91%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 20805 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 22557 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 19404 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 17904 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 23061 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 113106 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 146603 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 248002 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 420980 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 410990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 22814 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 28693 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 29371 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 30854 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80879 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС: у Києві провели чергові обшуки

Київ • УНН

 • 15571 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Через масштабні фінансові махінації під час будівельних робіт на Дністровській ГАЕС у службових приміщеннях Укргідроенерго та Укргідроенергобуд провели обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Київської міської прокуратури.

Розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС: у Києві провели чергові обшуки

Деталі

За даними слідства, упродовж 2020 року між Укргідроенерго, Укргідроенергобуд та низкою підрядних організацій було укладено договори на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

Із метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, заносили недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їхньої вартості. Зокрема, внесли роботи, яких фактично не виконували.

Окрім того, для виведення коштів у “тіньовий обіг” укладали вдавані правочини на виконання робіт та надання послуг із фіктивними фірмами.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень становить понад 60 млн грн.

Додамо

Сьогодні, 1 листопада, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили: первинну бухгалтерську документацію, договори, “чорнові” записи та інші документи.

Також для встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено низку судових експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування для встановлення усіх причетних до махінацій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрадання 1,5 млн грн: правоохоронці продовжують обшуки на “Київтеплоенерго”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60