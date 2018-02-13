Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде на 13 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В четвертый день зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинские спортсмены выступят в горнолыжном спорте, санном спорте и лыжных гонках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НОК Украины.
Горнолыжный спорт (комбинация)
Начало в 11:30 по местному времени (4:30 по Киеву)
За Украину выступит Иван Ковбаснюк.
Лыжные гонки (индивидуальный спринт, классический, женщины)
Начало в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву)
За Украину выступят Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
Лыжные гонки (индивидуальный спринт, классический, мужчины)
Начало в 17:30 по местному времени (10:30 по Киеву)
За Украину выступят Алексей Красовский, Андрей Орлик.
Санный спорт (одноместные сани, индивидуальные, 3-й и 4-й заезды)
Начало в 19:30 по местному времени (12:30 по Киеву)
За Украину выступят Елена Стецкив и Елена Шхумова.
Напомним, из-за плохой погоды на Олимпиаде соревнования по женскому гигантскому слалому перенесли на 15 февраля.