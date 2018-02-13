Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 13 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У четвертий день зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані українські спортсмени виступлять в гірськолижному спорті, санному спорті та лижних гонках. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НОК України.
Гірськолижний спорт (комбінація)
Початок об 11:30 за місцевим часом (4:30 за Києвом)
За Україну виступить Іван Ковбаснюк.
Лижні гонки (індивідуальний спринт, класичний, жінки)
Початок о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом)
За Україну виступить Марина Анцибор, Тетяна Антипенко.
Лижні гонки (індивідуальний спринт, класичний, чоловіки)
Початок о 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом)
За Україну виступить Олексій Красовський, Андрій Орлик
Санний спорт (одномісні сани, індивідуальні, 3-й та 4-й заїзди)
Початок о 19:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом)
За Україну виступить Олена Стецків і Олена Шхумова.
Нагадаємо, через погану погоду на Олімпіаді змагання з жіночого гігантського слалому перенесли на 15 лютого.