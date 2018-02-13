Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 13 лютого

Гірськолижний спорт (комбінація)

Початок об 11:30 за місцевим часом (4:30 за Києвом)

За Україну виступить Іван Ковбаснюк.

Лижні гонки (індивідуальний спринт, класичний, жінки)

Початок о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом)

За Україну виступить Марина Анцибор, Тетяна Антипенко.

Лижні гонки (індивідуальний спринт, класичний, чоловіки)

Початок о 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом)

За Україну виступить Олексій Красовський, Андрій Орлик

Санний спорт (одномісні сани, індивідуальні, 3-й та 4-й заїзди)

Початок о 19:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом)

За Україну виступить Олена Стецків і Олена Шхумова.

Нагадаємо, через погану погоду на Олімпіаді змагання з жіночого гігантського слалому перенесли на 15 лютого.