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15 марта, 19:03 • 105103 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139736 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121212 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114884 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103602 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100850 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90611 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122400 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Расписание второго дня Олимпийских зимних игр 2022

Расписание второго дня Олимпийских зимних игр 2022

Киев • УНН

 • 22591 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Олимпийские игры которые проходят в этом году в Пекине уже начали свои первые соревнования, об этом информирует УНН.

3 февраля расписание турниров имеет такой вид:

Кёрлинг

03:05. Кёрлинг. Микст. Австралия-Китай
03:05. Кёрлинг. Микст. Швеция-Чехия
03:05. Кёрлинг. Микст. 2-Й тур. США-Италия
03:05. Кёрлинг. Микст. 2-Й тур. Великобритания - Канада
08:05. Кёрлинг. Микст. Италия - Швейцария
08:05. Кёрлинг. Микст. 3-Й тур. США-Норвегия
14:05. Кёрлинг. Микст. Норвегия - Канада
14:05. Кёрлинг. Микст. 4-Й тур. Швейцария - Великобритания
14:05. Кёрлинг. Микст. Китай - Швеция
14:05. Кёрлинг. Микст. 4-Й тур. Чехия - Австралия

Хоккей

06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-Й тур: Чехия - Китай
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-Й тур: Канада - Швейцария
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1 - Й тур: Швеция-Япония
15:10. Женщины. Группа A. 1-Й тур: Финляндия - США

Фристайл

12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-Я квалификация
13:45. Мужчины. Могул. 1-Я квалификация

Напомним

Как ранее сообщал УНН, вчера состоялись первые соревнования кёрлингу на Олимпиаде-2022. Это новый вид игр добавили в список в 2018 году.

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