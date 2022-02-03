Розклад другого дня Олімпійських зимових ігор 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Олімпійські ігри які відбуваються цього року в Пекіні вже почали свої перші змагання, про це інформує УНН.
3 лютого розклад турнірів має такий вигляд:
Керлінг
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
Хокей
06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США
Фрістайл
12:00. Фрістайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
13:45. Фрістайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, вчора відбулися перші змагання керлінгу на Олімпіаді-2022. Це новий вид ігор додали до списку у 2018 році.