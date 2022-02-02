Олімпіада-2022: відбулися перші поєдинки турніру з керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стартували перші змагання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Першими до боротьби вступили керлінгісти, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Перший день групового раунду серед змішаних пар завершився чотирма баталіями. Між собою змагалися вісім команд: по одному спортсмену й спортсменці в кожній. Велика Британія завдала поразки Швеції – 9:5, а в усіх інших матчах була зафіксована різниця у рахунку в одну шайбу:
США – Австралія 6:5
Китай – Швейцарія 7:6
Чехія – Норвегія 7:6
Зазначимо, що чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.
Довідка
Ця дисципліна в історії Олімпійських ігор доволі нова, і проводиться лише вдруге. Першими чемпіонами в міксті в 2018 році стала канадська пара Кейтлін Лоз та Джон Морріс.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, в Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню, завершиться хода зі смолоскипом у п'ятницю.