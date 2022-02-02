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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада-2022: відбулися перші поєдинки турніру з керлінгу

Олімпіада-2022: відбулися перші поєдинки турніру з керлінгу

Київ • УНН

 • 20811 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стартували перші змагання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Першими до боротьби вступили керлінгісти, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Перший день групового раунду серед змішаних пар завершився чотирма баталіями. Між собою змагалися вісім команд: по одному спортсмену й спортсменці в кожній. Велика Британія завдала поразки Швеції – 9:5, а в усіх інших матчах була зафіксована різниця у рахунку в одну шайбу:

США – Австралія 6:5
Китай – Швейцарія 7:6
Чехія – Норвегія 7:6

Зазначимо, що чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

Довідка

Ця дисципліна в історії Олімпійських ігор доволі нова, і проводиться лише вдруге. Першими чемпіонами в міксті в 2018 році стала канадська пара Кейтлін Лоз та Джон Морріс.

Нагадаємо 

Раніше УНН повідомляв, в Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню, завершиться хода зі смолоскипом у п'ятницю.

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