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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню 2022

В Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню 2022

Київ • УНН

 • 19443 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових іграх 2022. Про це повідомляє УНН з посиланням на CGTN.

Деталі

Естафета вогню зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні стартувала в середу в столиці Китаю. 

Вона триватиме до п’ятниці в трьох зонах змагань: у центрі Пекіна, районі Яньцин та Чжанцзяку. Ігри триватимуть з 4 по 20 лютого. 

31 липня 2015 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив, що зимові Олімпійські ігри 2022 прийматиме Пекін. Це місто стало першим, яке приймало три міжнародні події: літні Олімпійські ігри, зимові Олімпійські ігри та Азійські ігри.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УННфедеративне бюро розслідувань закликає не користуватися мобільними телефонами під час Олімпійських ігор 2022.

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