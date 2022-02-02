В Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових іграх 2022. Про це повідомляє УНН з посиланням на CGTN.
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Естафета вогню зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні стартувала в середу в столиці Китаю.
Вона триватиме до п’ятниці в трьох зонах змагань: у центрі Пекіна, районі Яньцин та Чжанцзяку. Ігри триватимуть з 4 по 20 лютого.
31 липня 2015 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив, що зимові Олімпійські ігри 2022 прийматиме Пекін. Це місто стало першим, яке приймало три міжнародні події: літні Олімпійські ігри, зимові Олімпійські ігри та Азійські ігри.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, федеративне бюро розслідувань закликає не користуватися мобільними телефонами під час Олімпійських ігор 2022.