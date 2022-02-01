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ФБР закликає не користуватися мобільними телефонами під час Олімпійських ігор 2022

ФБР закликає не користуватися мобільними телефонами під час Олімпійських ігор 2022

Київ • УНН

 • 19704 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Федеральне бюро розслідувань США закликає спортсменів і відвідувачів, які прямують на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні, тимчасово не користуватися телефонами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Повідомлення зі сторони ФБР містить попередження про кібератаки зі сторони китайської влади. Також зауважили про шкідливе програмне забезпечення, крадіжку даних та встановлення «інструментів відстеження» на гаджетах.

Цитата

"ФБР закликає всіх спортсменів та відвідувачів залишати свої мобільні телефони вдома і використовувати тимчасовий телефон під час зимових ігор", - йдеться в повідомленні.

Згодом додали, що Національні олімпійські комітети деяких західних країн також рекомендували не використовувати персональні мобільні телефони. Попередження надійшло від групи з кібербезпеки Citizen Lab. У січні компанія розглянула офіційний додаток для Олімпіади, який відвідувачі повинні завантажити для цілей моніторингу здоров’я Covid. В ньому виявили помилки у шифруванні, які дозволяли третім особам отримати доступ до документів, аудіо та інших файлів.

Сам Китай відкинув такі зауваження та запевнив, що ніяких кібератак не було та не буде.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, напередодні Олімпіади: у Пекіні виявлено найбільшу із середини 2020 року кількість випадків зараження COVID-19

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