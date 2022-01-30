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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Напередодні Олімпіади: у Пекіні виявлено найбільшу із середини 2020 року кількість випадків зараження COVID-19

Напередодні Олімпіади: у Пекіні виявлено найбільшу із середини 2020 року кількість випадків зараження COVID-19

Київ • УНН

 • 26426 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У Пекіні було зареєстровано 23 нових підтверджених випадки зараження COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа. Це найбільше число випадків з червня 2020 року.

Деталі

29 січня в місті зафіксовано 20 випадків локального зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, повідомили в міському комітеті у справах охорони здоров'я в неділю.

Серед них двоє раніше були діагностовані як безсимптомні носії коронавірусу.

Крім того, в Пекіні також було зареєстровано три пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, які прибули з-за кордону.

З 16:00 суботи до 16:00 неділі в столиці Китаю було зареєстровано 12 нових місцевих випадків зараження дельта-варіантом COVID-19. У той же час за останні сім днів жодного випадку зараження Омікрон-штамом виявлено не було

Повідомляється, що три квартали в районі Фентай міста Пекін сьогодні були класифіковані як "зона з високим ризиком поширення COVID-19".

В даний час в Пекіні налічується 3 зони з високим ризиком поширення COVID-19 і 7 зон із середнім епідеміологічним ризиком.

З 15 січня в Пекіні було зареєстровано 96 підтверджених локальних випадків зараження COVID - 19, у тому числі 6 - Омікрон-штамом, і 12 безсимптомних носіїв інфекції.

У Китаї також повідомили про 34 нових випадків COVID-19 серед персоналу, що має відношення до Олімпійських ігор, повідомив оргкомітет Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. У ці дані потрапили 13 спортсменів або представників команд, які отримали позитивний результат після прибуття в аеропорт 29 січня.

Всього 29 січня в Китаї повідомили про 81 новий випадок COVID - 19 на материку проти 59 випадків днем раніше

Нагадаємо

Зимові Олімпійські ігри в Китаї будуть проходити з 4 по 20 лютого.

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