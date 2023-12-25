"Рождество в огне": в Португалии украинские дипломаты установили "непраздничную елку" как символ экологической трагедии в Украине
Украинские дипломаты в Лиссабоне выставили "непраздничную елку", чтобы привлечь внимание к экологическим преступлениям России в Украине. Инсталляция символизирует глобальное влияние экоцида во время войны.
70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
С момента полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года погибло 70 работников СМИ; зафиксировано 528 преступлений против прессы.
5 лет за решеткой проведет жительница Херсона за участие в проведении псевдореферендума
Жительницу Херсона приговорили к 5 годам за содействие в проведении фейкового референдума во время российской оккупации.
Поддерживаем культурный обмен и чувствуем межнациональную поддержку: итоги 2023 года для одесского искусства
Культурные институции Одессы продолжают функционировать и получать международную поддержку, представляя местное искусство за рубежом и восстанавливая поврежденные войной объекты.
Россияне усилили обстрелы Новомихайловки - ОК "Юг"
Россияне мощно обстреливают Новомихайловку, что в Донецкой области, из артиллерии, что делает ее оборону все более сложной. Несмотря на активные наступательные действия, Украина сообщает о значительных потерях противника.
шойгу заявил о якобы "взятии" Марьинки - росСМИ
российский министр ройгу заявляет о будто бы "взятии" Марьинки Донецкой области.
В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео
Как сообщают соцсети, пожар вспыхнул в дачном районе на мысе Фиолент.
В Киеве отметили одну из лучших служебных собак
В Киеве почтили кинологов и служебных собак, в частности капитана полиции Виталия Литвина и его собаку Кейт, за их роль в обеспечении безопасности и обороны.
В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом
Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.
Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны
С начала войны 589 украинских религиозных громад перешли из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. 8193 церкви, которые до сих пор связаны с москвой, действуют в Украине без необходимого изменения названия.