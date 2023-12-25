"Рождество в огне": в Португалии украинские дипломаты установили "непраздничную елку" как символ экологической трагедии в Украине

В Лиссабоне украинские дипломаты установили "непраздничную елку", как напоминание о российских преступлениях в Украине. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Португалии, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что хотят привлечь внимание мирового сообщества к проблеме экоцида, совершенного страной-агрессором не только против Украины, но и всей планеты.

Дипломаты отмечают, что экосистемы не знают политических границ, и преступления против окружающей среды имеют глобальное влияние.

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Посольство Украины в Португальской Республике совместно с организацией UAnimals установили уникальную инсталляцию испанского художника Carreiro Trigo "Рождество в огне" в помещении дипломатического учреждения Украины в Лиссабоне. Эта инсталляция представляет собой сожженную рождественскую елку, которая символизирует разрушение природы Украины, вызванное российской военной агрессией. - говорится в заметке.

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Посольство и UAnimals призывают международное сообщество не только осудить военные преступления и преступления против человечности, но и привлечь к ответственности за экоцид, который имеет катастрофические последствия для окружающей среды.

Дипломаты отмечают, что эта инсталляция является напоминанием о важности защиты окружающей среды во времена конфликтов и об ответственности перед будущими поколениями

Напомним,

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время общения с министрами окружающей среды стран ЕС заявил, что с момента полномасштабного вторжения рф убытки для украинской экологии уже превысили 52 миллиарда евро.