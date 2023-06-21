За час війни збитки для української екології перевищили 52 мільярди євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. З моменту повномасштабного вторгнення рф збитки для української екології вже перевищили 52 мільярди євро. Про це повідомив голова Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спілкування з міністрами довкілля країн ЄС, пише УНН.
При цьому, за його словами, підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків, які неможливо оцінити у грошовому еквіваленті.
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“На жаль, є речі, які ми вже ніколи не відновимо. Це ті екосистеми, які змило у Чорне море після підриву Каховської ГЕС. Це — 20 тисяч тварин, які потенційно загинули. Це ендемічні види, що зустрічалися лише на Півдні України. Це збитки, які неможливо оцінити в грошовому еквіваленті”, — зазначив Руслан Стрілець.
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