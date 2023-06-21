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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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За час війни збитки для української екології перевищили 52 мільярди євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. З моменту повномасштабного вторгнення рф збитки для української екології вже перевищили 52 мільярди євро. Про це повідомив голова Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спілкування з міністрами довкілля країн ЄС, пише УНН.

За час війни збитки для української екології перевищили 52 мільярди євро

При цьому, за його словами, підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків, які неможливо оцінити у грошовому еквіваленті.

Цитата

“На жаль, є речі, які ми вже ніколи не відновимо. Це ті екосистеми, які змило у Чорне море після підриву Каховської ГЕС. Це — 20 тисяч тварин, які потенційно загинули. Це ендемічні види, що зустрічалися лише на Півдні України. Це збитки, які неможливо оцінити в грошовому еквіваленті”, — зазначив Руслан Стрілець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: принаймні рік людям не рекомендується плавати в морі та рибалити поблизу Одеси

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