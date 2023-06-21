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За время войны убытки для украинской экологии превысили 52 миллиарда евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. С момента полномасштабного вторжения рф убытки для украинской экологии уже превысили 52 миллиарда евро. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время общения с министрами окружающей среды стран ЕС, пишет УНН.

За время войны убытки для украинской экологии превысили 52 миллиарда евро

При этом, по его словам, подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям, которые невозможно оценить в денежном эквиваленте.

Цитата

“К сожалению, есть вещи, которые мы уже никогда не восстановим. Это те экосистемы, которые смыло в Черное море после подрыва Каховской ГЭС. Это — 20 тысяч животных, которые потенциально погибли. Это эндемичные виды, которые встречались только на Юге Украины. Это убытки, которые невозможно оценить в денежном эквиваленте”, — отметил Руслан Стрелец.

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