За время войны убытки для украинской экологии превысили 52 миллиарда евро

При этом, по его словам, подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям, которые невозможно оценить в денежном эквиваленте.

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“К сожалению, есть вещи, которые мы уже никогда не восстановим. Это те экосистемы, которые смыло в Черное море после подрыва Каховской ГЭС. Это — 20 тысяч животных, которые потенциально погибли. Это эндемичные виды, которые встречались только на Юге Украины. Это убытки, которые невозможно оценить в денежном эквиваленте”, — отметил Руслан Стрелец.

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