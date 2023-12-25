"Рождество с Украиной": украинцы организовали благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ в 11 странах Европы

В этом году украинские предприниматели-переселенцы и социальные волонтерские инициативы организовали благотворительные ярмарки "Рождество с Украиной" в 11 странах Европы. Об этом со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Среди участников ярмарки предпринимательница Марина - уроженка Лисичанска Луганской области, имеет дочь Марию и мужа Андрея, который с 2015 года защищает Украину.

В 2022 году из зоны непосредственных боевых действий мать и дочь переехали в Днепр, оттуда переместились во Львов. Именно тогда дочь закончила учиться на дизайнера-иллюстратора, а у Марины был опыт предпринимательской деятельности. У них возникла идея создавать иллюстрации и наносить их на ласточки, чашки, постеры, одежду.

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Процесс происходит на собственном небольшом производстве, продукцию распространяют через соцсети и сувенирные магазины. Все средства, собранные во время участия в ярмарке, планируют передать на закупку необходимых вещей для подразделения, где служит муж Марины.

Также на ярмарках можно найти открытки ручной работы, которые создает дочь харьковской предпринимательницы Валерии. Мастерицы не оставляли город даже во время активных боевых действий и продолжают там жить сейчас, несмотря на регулярные обстрелы

Дополнение

Также в проекте "Рождество с Украиной" приняли участие социальные волонтерские проекты. В частности мастера Андрей и Петр вместе с коллегами проводили для детей мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок и изделий из соломы. Эти игрушки передали на ярмарки - резюмировали в МКИП.

В министерстве отмечают, что вырученные средства направят в благотворительный фонд "Тихо", который помогает закупать квадрокоптеры для украинских защитников.

С такой же благотворительной инициативой присоединилось много мастериц-переселенок с временно захваченных территорий с разнообразными изделиями: вязаными носками, шапками, игрушками, вышитыми бантами, дидухами, изделиями из глины.

Напомним,

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