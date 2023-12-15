В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"
Киев • УНН
В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.
В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции", которая демонстрирует украинские обычаи празднования зимних праздников. Об этом со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В Минкульте отметили, что в этом году тема украинского Рождества стала одной из ключевых в культурной жизни страны.
Без сомнения, когда говоришь "Домой на Рождество", у каждого в мыслях всплывают традиции празднования этого праздника, в зависимости от истории, которая предшествовала нашему настоящему в разных уголках Украины. Но есть вещи, которые действительно нас объединяют, и есть те базовые в своей основе украинские традиции, которые надо лелеять, беречь и делать все необходимое для того, чтобы передать их будущим поколениям. Тем, которые будут воспитываться на нашем наследии
В проекте экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок, а также работы Владимира Шагалы, Василия Омеляненко, Якова Гниздовского и современных мастеров, художников и дизайнеров, которые переосмысливают, интерпретируют и развивают украинскую рождественскую традицию.
Представлены также экспонаты из фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины и Украинского Дома, из коллекции семьи Ющенко и ряда частных собраний.
Дополнение
Кроме выставочной, проект "ДоДома на Рождество" имеет мощную образовательную составляющую. В рамках выставки состоится цикл образовательных мероприятий, пройдут концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт внес обряд "Гонения гадюк" в нематериальное культурное наследие
Также в одном из выставочных залов Украинского Дома будет работать праздничный магазинчик с широким ассортиментом рождественских подарков для родных и близких - в нем можно приобрести работы украинских мастеров, дизайнерские изделия, книги, сувениры.
В Минкульте добавляют, что выставка продлится будет действовать до 21 января 2024 года.
Напомним
Министерство культуры Украины внесло традиции постных голубцов и обуховского рушникарства в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. До 20 декабря местные общины должны подать 5-летний план сохранения традиций.
В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"
В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.
Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве
Прокуратура города Киева начала досудебное расследование после того, как двум детям с собакой не позволили войти в школьное укрытие во время ракетного обстрела.
Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены
Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.
Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции
Министр обороны Украины Рустем Умеров пригласил Турцию присоединиться к Морской коалиции для защиты судоходства и "зернового коридора" от российского вмешательства. Турция пообещала продолжать поддерживать Украину.
ФИФА приветствует присутствие 3000 женщин на трибунах, на матче чемпионата в Иране
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение по поводу того, что 3 000 женщин посетили футбольное дерби в Тегеране - впервые за последние 40 лет женщинам разрешили присутствовать на стадионе. Это произошло после переговоров ФИФА с футбольным представительством Ирана.
МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей
Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.
В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма
Украинские партизаны взорвали железнодорожный поезд с грузом для российских войск в Мелитополе, повредив пути и оборудование. Эта атака сорвала транспортировку военных грузов из Крыма и является последней в серии успешных диверсий.
"Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве
"Киевстар" возобновил работу сети 4G в Киеве, генеральный директор подтвердил, что фиксированный интернет и голосовая связь работают, но восстановление SMS продолжается.
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике, отмечают в профильной ассоциации
россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба
россия перестанет быть членом в Дунайской комиссии из-за ракетных ударов и ударов беспилотников по нижнему Дунаю.