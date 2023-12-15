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В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 10:41  •  19374 просмотра

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В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.

В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции", которая  демонстрирует украинские обычаи празднования зимних праздников. Об этом со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали 

В Минкульте отметили, что в этом году тема украинского Рождества стала одной из ключевых в культурной жизни страны. 

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Без сомнения, когда говоришь "Домой на Рождество", у каждого в мыслях всплывают традиции празднования этого праздника, в зависимости от истории, которая предшествовала нашему настоящему в разных уголках Украины. Но есть вещи, которые действительно нас объединяют, и есть те базовые в своей основе украинские традиции, которые надо лелеять, беречь и делать все необходимое для того, чтобы передать их будущим поколениям. Тем, которые будут воспитываться на нашем наследии

- заявил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

В проекте экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок, а также работы Владимира Шагалы, Василия Омеляненко, Якова Гниздовского и современных мастеров, художников и дизайнеров, которые переосмысливают, интерпретируют и развивают украинскую рождественскую традицию.

Представлены также экспонаты из фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины и Украинского Дома, из коллекции семьи Ющенко и ряда частных собраний.

Дополнение

Кроме выставочной, проект "ДоДома на Рождество" имеет мощную образовательную составляющую. В рамках выставки состоится цикл образовательных мероприятий, пройдут концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей.

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Также в одном из выставочных залов Украинского Дома будет работать праздничный магазинчик с широким ассортиментом рождественских подарков для родных и близких - в нем можно приобрести работы украинских мастеров, дизайнерские изделия, книги, сувениры.

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В Минкульте добавляют, что выставка продлится будет действовать до 21 января 2024 года.

Напомним

Министерство культуры Украины внесло традиции постных голубцов и обуховского рушникарства в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. До 20 декабря местные общины должны подать 5-летний план сохранения традиций.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Культура
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An exhibition project "Home for Christmas. The Light of Ukrainian Tradition"
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В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"

В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.

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