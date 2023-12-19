Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

Рождественский стол в этом году обойдется украинцам в 970 гривен. Такой прогноз дал Институт аграрной экономики, пишет УНН.

Детали

По расчетам, рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для такого стола: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые, обойдутся в расчете на среднестатистическую семью в около 969,74 грн, проинформировал директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола в 2023 году будет несколько выше прошлогодней вследствие проблем, связанных с российской агрессией. Однако в нынешнем году этот рост значительно меньше - в пределах 8-10%, поскольку экономика адаптировалась к условиям военного времени, а ВСУ не позволяют агрессору реализовать его планы - указал Юрий Лупенко.

Главные блюда на рождественском столе - это кутья и узвар.

По расчетам ученых пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 43 грн за 200 г и грецкие чищеные орехи - 24 грн и изюм - 17,50 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 9,60 грн за 400 г. За мед заплатим еще 8 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,61 грн.

Традиционный узвар готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для узвара стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба (336,69 грн). За 2 кг живого карпа придется заплатить 331,90 грн, а за 200 г муки - 4,79 грн.

Вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 82,83 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) - 42,75 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) - 5,04 грн, капуста (300 г) - 3,40 грн, лук (100 г) - 1,44 грн, морковь (400 г) - 4,34 грн, свекла (800 г) - 7,92 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров - 5,60 грн и томатной пасты - 1,67 грн. Еще немного сахара - 1,61 грн за 50 г, растительного масла - 5,64 грн за 80 г, по вкусу: перец черный (1,02 грн), лавровый лист (2,40 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,58 кг продуктов) будет стоить 34,19 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 14 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) - 8,40 грн, свекла (400 г) - 3,96 грн, морковь (378 г) - 4,10 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн за 50 г и соль и перец по вкусу (0,20 грн).

Традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн, в том числе картофель (1 кг) - 14 грн, мука (500 г) - 11,97 грн, соль (10 г) - 0,20 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 26,81 грн. Для приготовления теста за муку заплатим 11,97 грн (500 г) и за соль (10 г) - 0,2 грн. Сырая капуста будет стоить 6,78 грн за 600 г, морковь (189 г) и лук (132 г) - 2,17 грн и 2,16 грн соответственно. Растительное масло для заправки (50 г) - 3,53 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) - 11,97 грн, немного соли (10 г) - 0,20 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни - 35,10 грн за 300 г. В общем, стоимость таких вареников составит 47,27 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 65,26 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) - 37,29 грн. Стоимость овощей составит 22,13 грн: 1 кг капусты - 11,32 грн, 189 г моркови - 2,17, 660 г лука - 8,64 грн. Соль и перец по вкусу - 0,20 грн и растительное масло для заправки (80 г) - 5,64 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) из 1 кг картофеля (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн). Всего расходов - 16,81 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста - 50 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи - огурцы (46 грн) и помидоры (40 грн) по 500 г соответственно.

Для тех, у кого будет возможность, приготовить 12 традиционных блюд для праздничного ужина, посчитали стоимость рождественского стола по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря этого года.

Справочно

Расчет стоимости рождественского стола 2023 года сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 14 декабря 2023 года.

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