Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить
В 2023 году рождественский стол в Украине будет стоить примерно 970 гривен, при этом цены вырастут на 8-10%. Праздничное меню включает традиционные блюда, такие как кутья и узвар, а самой дорогой позицией является жареная рыба.
Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.
россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк
Российские военные корабли не были развернуты в Черном море уже более трех недель, начиная с 29 ноября, в основном из-за погодных условий и украинских ударов. Однако угроза ракетных атак сохраняется, поскольку корабли вооружены и находятся в состоянии боевой готовности.
Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.
У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию
Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота.
Австрийский учебник обвинили в распространении российских стереотипов об Украине
Раздел австрийского учебника об Украине содержит стереотипы и российскую пропаганду, что предполагает предвзятость, например бедность, проблемы с алкоголем и отношения "младшего брата" с Россией. Это создает искаженное представление об украинской государственности и независимости.
К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ
Агента ФСБ по прозвищу "Скиф" приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку вербовки информаторов и сотрудника СБУ для сбора разведывательной информации в Одесской области.
Непогода оставила без света 132 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
132 населенных пункта в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины обесточены из-за непогоды; Министерство энергетики уверяет, что энергосистема работает стабильно, плановых отключений для населения нет.
Ватикан разрешил благословение для однополых пар, но исключил обряды брака: детали
Ватикан позволяет священникам благословлять однополые пары, не подразумевая одобрения Церковью их союза, чтобы избежать схожести брачных церемоний.