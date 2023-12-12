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Новогодний стол обойдется украинцам в более чем 2,8 тысячи гривен

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:58  •  6941 просмотра

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Новогодний стол в Украине на 2024 год будет стоить 2879,15 грн для семьи из четырех человек, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. Наиболее распространенные блюда, такие как салат "Оливье" и сельдь под шубой, за год незначительно подорожали.

Новогодний стол-2024 обойдется украинцам в 2879 гривен, что на 8,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость новогоднего стола 2024 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2023 года.

По их расчетам новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдутся на семью из 4-х человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году

- сообщил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

Детали

По его словам, расчеты ученых Института аграрной экономики свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: колбаса - 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя), соленые огурцы - 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонеза - 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки). На картофель цена в этом году году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) мы заплатим лишь 11,68 грн. Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года года - 45 грн за 0,5 кг. На остальные составляющие салата цены снизились: 6 шт. яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%), 2 морковки (380 г) - 3,33 грн (на 55,3%), 2 луковицы (230 г) - 2,99 грн (на 54,4%).

За счет уменьшения цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года - 133,08 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) - 3,89 грн, 1 свекла (250 г) - 2,48 грн, 1 луковица (170 г) - 2,14 грн, 1 морковка (190 г) - 1,67 грн.Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подчеревины копченой - 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий - 260 грн (+4%). Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить, в среднем, 159 грн (рост цены на 18,3%). В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - в 116,66 грн, а пачка масла сливочного (200 г) - в 72,04 грн. Молочные продукты в этом году прибавили в цене 2,2-10,2%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Институт аграрной экономики сообщал, что новогодний стол-2023 должен был обойтись украинцам в 2655,17 гривенСтоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 328,99 грн - на 29% больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,80 грн, грибы (1 кг) - 120 грн (+54%), перец сладкий (0,5 кг) - 67,19 грн (+12,9%), огурцы свежие (0,5 кг) - 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) - 68 грн (+1,5%).Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов заплатим 100 грн, 1 кг бананов обойдется, в среднем, 59 грн, 1 лимон (200 г) - 11,20 грн.Батон белого хлеба будет стоить 28 грн (+8,5%). Шоколадные конфеты - в среднем 200 грн за 1 кг (+8,1%).Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 179 грн. Чуть больше - 210 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 27,9% и 0,5%.Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 59,60 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) - 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) - 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене, соответственно, на 19,2 и 17,8%.Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем в 280 грн, а 200 г красной рыбы - в 245 грн.Таким образом, стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 грн, что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 грн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Новорічний стіл обійдеться українцям у понад 2,8 тисячі гривень
New Year's table will cost Ukrainians more than UAH 2.8 thousand
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