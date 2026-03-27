Рождаемость в Грузии упала до исторического минимума за 32 года
Киев • УНН
В 2025 году в Грузии родилось 37 867 детей, что является самым низким показателем с 1993 года. Демографы объясняют спад миграцией молодежи из-за экономических факторов.
В 2025 году в Грузии родилось 37 867 детей, что на 1 616 меньше, чем годом ранее. Этот показатель стал минимальным за последние 32 года, по данным Национальной службы статистики "Сакстат", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Пик рождаемости в стране пришелся на 2014 год, когда на свет появилось 60 635 детей. С тех пор показатель демонстрировал тенденцию к снижению практически ежегодно.
В региональном разрезе больше всего новорожденных в 2025 году зафиксировано в Тбилиси – 14 334. Далее следуют Аджария (4 551), Квемо Картли (4 431) и Имерети (4 275). Меньше всего детей родилось в Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии – 191.
По порядку рождения детей в семьях в 2025 году 13 873 ребенка стали первыми, 12 441 – вторыми, а 11 012 – третьими и последующими. Все эти показатели также снизились по сравнению с 2024 годом.
Эксперты и демографы называют одной из ключевых причин спада рождаемости в Грузии миграцию репродуктивного населения, связанную с более привлекательными экономическими возможностями за рубежом — в частности, более высокими доходами, а также лучшими перспективами трудоустройства и образования. В результате в стране увеличивается доля пожилого населения и сокращается доля молодых. На этом фоне в последние годы фиксируется ситуация, когда смертность превышает рождаемость, что усугубляет общий демографический спад.
В правительстве "Грузинской мечты" признают, что ситуация с рождаемостью в стране "очень тяжелая", однако причиной называют не экономические факторы, а "распространение либеральной идеологии", включая гендерную политику и ЛГБТ-пропаганду. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе недавно заявил, что для решения проблемы "необходимо изменить мировоззрение людей" в стране.