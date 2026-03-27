Народжуваність у Грузії впала до історичного мінімуму за 32 роки
Київ • УНН
У 2025 році в Грузії народилося 37 867 дітей, що є найнижчим показником з 1993 року. Демографи пояснюють спад міграцією молоді через економічні чинники.
У 2025 році в Грузії народилося 37 867 дітей, що на 1 616 менше, ніж роком раніше. Цей показник став мінімальним за останні 32 роки, за даними Національної служби статистики "Сакстат", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Пік народжуваності в країні припав на 2014 рік, коли на світ з'явилося 60 635 дітей. З того часу показник демонстрував тенденцію до зниження практично щороку.
У регіональному зрізі найбільше новонароджених у 2025 році зафіксовано в Тбілісі – 14 334. Далі йдуть Аджарія (4 551), Квемо Картлі (4 431) та Імереті (4 275). Найменше дітей народилося в Рача-Лечхумі та Нижній Сванетії – 191.
По порядку народження дітей у сім'ях у 2025 році 13 873 дитини стали першими, 12 441 – другими, а 11 012 – третіми та наступними. Усі ці показники також знизилися, порівняно з 2024 роком.
Експерти та демографи називають однією з ключових причин спаду народжуваності в Грузії міграцію репродуктивного населення, пов'язану з привабливішими економічними можливостями за кордоном — зокрема, вищими доходами, а також найкращими перспективами працевлаштування та освіти. У результаті країни збільшується частка літнього населення і скорочується частка молодих. На цьому тлі останніми роками фіксується ситуація, коли смертність перевищує народжуваність, що посилює загальний демографічний спад.
В уряді "Грузинської мрії" визнають, що ситуація з народжуваністю в країні "дуже важка", однак причиною називають не економічні чинники, а "поширення ліберальної ідеології", включаючи гендерну політику та ЛГБТ-пропаганду. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе нещодавно заявив, що для вирішення проблеми "необхідно змінити світогляд людей" у країні.