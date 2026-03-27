Народжуваність у Грузії впала до історичного мінімуму за 32 роки

Ексклюзив
13:21 • 13866 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 40350 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 25732 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 43662 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 26464 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 28005 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 46416 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 49374 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 44373 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36969 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППОVideo27 березня, 11:01 • 12537 перегляди
Після обшуків у Поплавського з'явилися нові подробиці. У Київському університеті культури викрили велику схему на держкоштахPhoto27 березня, 11:25 • 12374 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 22659 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 16416 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 10314 перегляди
Публікації
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto16:52 • 9220 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 40350 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 43662 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 78989 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 96445 перегляди
Народжуваність у Грузії впала до історичного мінімуму за 32 роки

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У 2025 році в Грузії народилося 37 867 дітей, що є найнижчим показником з 1993 року. Демографи пояснюють спад міграцією молоді через економічні чинники.

У 2025 році в Грузії народилося 37 867 дітей, що на 1 616 менше, ніж роком раніше. Цей показник став мінімальним за останні 32 роки, за даними Національної служби статистики "Сакстат", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Пік народжуваності в країні припав на 2014 рік, коли на світ з'явилося 60 635 дітей. З того часу показник демонстрував тенденцію до зниження практично щороку.

У регіональному зрізі найбільше новонароджених у 2025 році зафіксовано в Тбілісі – 14 334. Далі йдуть Аджарія (4 551), Квемо Картлі (4 431) та Імереті (4 275). Найменше дітей народилося в Рача-Лечхумі та Нижній Сванетії – 191.

По порядку народження дітей у сім'ях у 2025 році 13 873 дитини стали першими, 12 441 – другими, а 11 012 – третіми та наступними. Усі ці показники також знизилися, порівняно з 2024 роком.

Грузія увійшла до списку "дружніх" до росії країн, її "рейтинг" зріс18.02.26, 09:25 • 5778 переглядiв

Експерти та демографи називають однією з ключових причин спаду народжуваності в Грузії міграцію репродуктивного населення, пов'язану з привабливішими економічними можливостями за кордоном — зокрема, вищими доходами, а також найкращими перспективами працевлаштування та освіти. У результаті країни збільшується частка літнього населення і скорочується частка молодих. На цьому тлі останніми роками фіксується ситуація, коли смертність перевищує народжуваність, що посилює загальний демографічний спад.

В уряді "Грузинської мрії" визнають, що ситуація з народжуваністю в країні "дуже важка", однак причиною називають не економічні чинники, а "поширення ліберальної ідеології", включаючи гендерну політику та ЛГБТ-пропаганду. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе нещодавно заявив, що для вирішення проблеми "необхідно змінити світогляд людей" у країні.

Антоніна Туманова

Світ
Грузинська мрія
Іраклій Кобахідзе
Тбілісі
Грузія